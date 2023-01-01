Открытие заведения произошло в 2017 году. Тогда его владелец Макс Блэк еще не подозревал, что Vavada Casino обретет мировую известность через несколько лет. В 2019 к сообществу гемблеров из СНГ присоединились игроки с Португалии, Турции, Болгарии, Франции, Китая и других стран. Это повлекло за собой небольшие изменение в интерфейсе и его перевод на разные языки.

Сейчас официальный сайт Вавада выглядит современно, удобно и интересно. Верхняя панель полностью посвящена пользователю. Здесь размещен вход в личный кабинет, отображается текущий баланс, есть кнопка быстрой связи с поддержкой и администрацией.

Центр ресурса украшает анимированный баннер с информацией о размерах джекпота, предстоящих соревнованиях и новых бонусах. Чтобы узнать подробнее о предложении, достаточно кликнуть на баннер.

Под ним — ссылки на категории игровых автоматов: Слоты, Столы, Живые Дилеры и Турниры. Для простоты поиска ниже изображены иконки наиболее посещаемых аппаратов. Для запуска нужно выбрать режим (бесплатный или денежный) и кликнуть на иконку игры.

В футере подробнее рассказывается о лицензии заведения, провайдерах-партнерах и платежных системах. С момента открытия Vavada казино работает в соответствии с лицензией на игорную деятельность от Кюрасао. Это подтверждает благие намерения администрации и заботу о клиентах. Мошенничество и воровство денег исключено. Тем, кто хочет убедиться в подлинности лицензии, предоставлена копия документа с номером, адресом расположения управляющей компании и необходимыми печатями.

Также в футере есть ссылка на правила и положения, условия ответственной игры, социальные сети клуба. Подписаться рекомендуется всем, кто хочет получать больше подарков и следить за активным развитием площадки.

Зеркало Vavada

Есть несколько причин блокировки официального сайта:

Технические неполадки. Наплывы хакеров. Перегрузка сервера. Вмешательство Роскомнадзора.

Первые три проблемы устраняются сотрудниками заведения в кратчайшие сроки, доступ к аккаунтам восстанавливается незамедлительно. В случае, если блокировка произошла по вине Роскомнадзора, потребуется официальное зеркало — копия главного сайта.

Домен зеркала специально изменен, чтобы контролирующие органы не смогли его найти и заблокировать казино снова. Функционально и внешне это все тот же сайт с возможностью регистрации, участия в программе лояльности, запуска нескольких тысяч симуляторов и общения с технической службой.

Чтобы зайти на зеркало, необходимо заранее узнать у менеджеров ресурса ссылку, или выполнить поиск самостоятельно на тематических форумах. Первый вариант безопаснее, поскольку на форумах могут сидеть мошенники и предоставлять неверные ссылки.

После перехода на Вавада casino com зеркало вы увидите привычный дизайн, окно авторизации. Впишите в поля логин и пароль, дождитесь входа в профиль и выполняйте привычные действия.

Регистрация на сайте

Для желающих зарегистрироваться действуют обязательные условия:

Возраст. Игра в казино разрешена всем совершеннолетним. С целью не допустить нарушения закона потенциальными игроками, администрация требует подтверждать дату рождения в пользовательской анкете. Верификация не обязательна, но это не значит, что получится обойти ограничения. Количество аккаунтов. Один гемблер может создать только одну учетную запись. В случае деактивации или по другим причинам регистрация второго профиля запрещена и будет обозначена как мошенничество.

Все эти положения изложены в политике сообщества, рекомендуем прочитать ее всем перед началом регистрации — это минимизирует разбирательства с администрацией в будущем.

Способов регистрации на ресурсе 2: пользовательская анкета и быстрая синхронизация данных с социальной сети. В первом случае клиент самостоятельно заполняет данные о себе: имя и фамилию, дату рождения, электронную почту и номер телефона, выбирает валюту и подтверждает согласие с правилами.

В случаебыстрой регистрации на официальном сайте Vavada понадобится выбрать удобную социальную сеть и дождаться перенесения данных. Спустя пару секунд страница сама обновится, вы окажетесь в созданном аккаунте. Не забудьте дополнить информацию о себе в разделе Профиль личного кабинета. Здесь же можно включить двухэтапную аутентификацию, пройти подтверждение личности и изменить пароль.

Вавада бонусы на сегодня

Бонусная политика клуба расширяется с каждым годом. На начальном этапе поощрения предлагаются всем новоприбывшим. В процессе развития аккаунта количество подарков зависит от активности на аккаунте.

Обязательным для всех сотрудники сделали отыгрыш бонуса Vavada по вейджеру. Независимо от того, речь идет о приветственном пакете или регулярных поощрениях, для вывода подарочной суммы понадобится прокрутить ее реальной валютой. Это сделано не с целью доставить неудобства игрокам, а большей вовлеченности и честности процесса. Если не ставить на подарки дополнительных требований, все пользователи будут регистрироваться ради бесплатных денег и уходить сразу же после их получения.

Бездепозитный бонус за регистрацию

Приветственный пакет состоит из бездепозитного и депозитного поощрений. Бездеп — это моментальный подарок в виде фриспинов. Ставки по ним бесплатные. Правила использования Vavada 100 бесплатных вращений за регистрацию просты: необходимо активировать их в личном кабинете и перейти в акционный слот — Great Pigsby Megaways. Выигрыш с сотни бесплатных ставок формируется на отдельном балансе, откуда потом выводится с помощью отыгрыша. Вейджер новичкам предлагается небольшой — х20. В сравнение, другие заведения устанавливают коэффициент х50, х70 и выше, что усложняет отыгрыш.

Чтобы начать отыгрыш, внесите депозит. Сумма пополнения моментально удвоится — это условие второй акции из приветственного пакета. Чтобы получить больше бонусов, рекомендуем увеличить размер первого депозита.

Кэшбэк

Акция для тех, кто играет на площадке больше месяца. Условия получения Vavada Casino кэшбэк одинаковы для всех уровней — размер проигрыша за месяц должен превышать прибыль. Отслеживание статистики индивидуально для каждого гемблера, начисление возврата автоматизировано. После выплаты суммы в размере 10% от проигрыша начинается подсчет новой статистики. Для только что зарегистрировавшихся клиентов бонус кэшбэк Вавада исчисляется с момента создания учетной записи.

Чтобы не отягощать игроков отыгрышем, управляющие установили минимальный коэффициент вейджера — х5.

Персональный бонус Vavada

Его другое название — промокод. Поощрение выдается всем, кто принимает активное участие в жизни клуба. Среди способов получить промокод:

Участие или победа в розыгрыше.

Подписка на партнеров и отслеживание их в социальных сетях.

Постоянная активность в слотах.

Подписка на почтовую рассылку.

Главное — быть внимательными и не пропускать последние новости от администрации. Среди гарантированного варианта получить промо Вавада — бонус на День Рождения. Всем, кто прошел верификацию или прислал личный документ сотруднику технической службы, начисляется промокод в именины. Его можно моментально применить во вкладке Бонусы личного кабинета. Если верификация не пройдена, лучше уведомить поддержку как минимум за неделю до предстоящей даты.

Мобильное приложение

Несколько тысяч симуляторов запускаются и с мобильных аппаратов. Для игры со смартфона предлагается два варианта:

Мобильная версия https vavada ru — браузерная версия официального сайта, которая открывается с телефонов любой операционной системы: Android, iOs, Windows. Ее главное отличие от десктопной версии — увеличенный интерфейс и слегка измененная игротека. Все 5 000 слотов запустить с мобильного не получится, но большинство из них доступно без урезания сюжета, анимаций и с быстрой загрузкой. Официальное приложение на смартфон — специально разработанный для посетителей сайта софт со всеми функциями, удобным управлением и брендовым интерфейсом. Чтобы скачать Vavada Casino приложение на Андроид, откройте диалоговое окно с поддержкой и дождитесь, пока сотрудник вышлет ссылку. Перейдите по ней, согласитесь со скачиванием, дождитесь загрузки. Установка приложения выполняется стандартным способом для вашей операционной системы. На некоторых устройствах понадобится дополнительно согласиться с добавлением приложения из неизвестного источника. За этот пункт не переживайте, вирусы и вредоносные файлы в программе отсутствуют.

Авторизация выполняется с помощью логина и пароля. Мобильный интерфейс максимально приближен к компьютерному. Принципиальные отличия только в функционале и возможностях. Зеркало теперь не придется искать самостоятельно, блокировка не распространяется на приложение. Демонстрационный режим запускается в оффлайн режиме — это еще одно важное нововведение.

Сайт Вавада: о главных преимуществах и недостатках

Анализ заведения позволил выделить следующие его положительные стороны:

Удобная навигация. Все кнопки быстрого доступа размещены в поле зрения, не нужно перемещаться по всему сайту в поисках нужной функции. Постоянное пополнение зеркал. Разработчики заботятся о комфорте гемблеров, постоянно создают новые домены для обхода блокировки и делятся ими на официальных ресурсах. Быстрая регистрация. Чтобы стать участником игрового зала, понадобится 2 минуты времени. Отсутствие обязательной верификации. Сохранять анонимность разрешается не только при регистрации, но и при осуществлении выплат. Кэшаут в размере до 1000 долларов в день не требует подтверждающих документов. Продуманная бонусная политика. Список поощрений обширный, начисление происходит за каждое действие, для дополнительной мотивации создана система из 6 статусов. Разнообразие игровых автоматов. Игротека клуба представлена популярными провайдерами, все позиции лицензированы, отвечают требованиям честной игры. Для тех, кто не хочет рисковать, специально создана демонстрационная версия большинства слотов. Круглосуточные консультации. Вавада техподдержка работает без перерывов 7 дней в неделю. В чатах сидят живые специалисты, использование ботов исключено.

Отзывы о площадке положительные, недовольства встречаются крайне редко. Среди минусов разве что ограниченная библиотека развлечений в мобильной версии и приложении, но провайдеры работают над устранением проблемы.